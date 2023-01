Iran: Majorino, nessun riscontro da altri candidati, mi auguro sapremo lanciare insieme un grido con violenza regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Attualmente non ho avuto alcun riscontro, però credo e mi auguro che troveremo il modo tutti e tre di dimostrare insieme che da una regione così importante sul piano delle relazioni economiche e imprenditoriali con il mondo ci sia un grido contro la violenza allucinante del regime contro le donne e le ragazze e tutti coloro che le sostengono". Lo ha detto il candidato del centrosinistra e M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale della consigliera Diana De Marchi, in merito alla sua proposta di una protesta silenziosa davanti al consolato dell'Iran insieme a Letizia Moratti e Attilio Fontana. "Noi siamo al fianco del popolo iraniano in lotta per la libertà - ha proseguito -, io ho partecipato a diverse manifestazioni in questi mesi con la comunità iraniana presente a Milano. Posso dire che dobbiamo andare avanti tutti con molta compattezza e unità". (Rem)