Covid: Bruognolo-Santori (Lega), proroga per tamponi gratis effettuati da medici di famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto gravissimo - concludono Bruognolo e Santori - che abbiamo prontamente denunciato e sul quale, sostenuti anche da alcuni sindacati di categoria come lo SNAMI, abbiamo dato battaglia affinché tutto ciò non avvenisse, riuscendo ad assicurare ai cittadini del Lazio la gratuità di un importante servizio come questo. Saremo intransigenti riguardo la gestione di un momento delicato come quello della pandemia, per questo richiederemo tutti gli atti necessari a far luce sulla questione, esigendo la massima trasparenza". (Com)