Perù: aumenta a 36 feriti il bilancio degli scontri, alcuni medici si uniscono alla protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 36 ricoveri il bilancio delle persone che sono rimaste ferite in Perù durante le proteste in corso dal 4 gennaio contro il governo della presidente Dina Boluarte. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Andina", precisando che 34 persone sono ricoverate nella regione Puno, una ad Arequipa e un'altra a Apurimac. Il bilancio è stato confermato dal ministero della Salute, il quale ha riferito inoltre di cinque dimissioni da parte di medici che hanno raggiunto i manifestanti, due dei quali nella capitale Lima, uno ad Arequipa e un altro a Junin. Il ministero ha lanciato un altro appello alla "calma sociale", mentre dalla Polizia nazionale è stato confermato il trasferimento in aereo a Lima dei quattro agenti rimasti feriti durante l'irruzione dei manifestanti all'aeroporto internazionale Juliaca Inca Manco Capac, a Puno. (segue) (Res)