Perù: aumenta a 36 feriti il bilancio degli scontri, alcuni medici si uniscono alla protesta (2)

- Le proteste contro il governo Boluarte sono riprese nel sud del Perù con pressanti richieste di dimissioni della presidente, di sciogliere il Congresso e di anticipare a quest'anno le elezioni in agenda nel 2026. L'aeroporto di Juliaca, nel sud del Paese, ha sospeso le operazioni dopo che manifestanti anti governativi hanno fatto irruzione nei terminal, ingaggiando scontri con la sicurezza che hanno provocato il ferimento di almeno quattro agenti di polizia e dieci civili. Il bilancio, confermato ai media dal Difensore civico nazionale, segue i violenti scontri iniziati ieri dopo che gruppi di manifestanti hanno fatto irruzione in aeroporto lanciando sassi e altri oggetti e tentando di arrivare sulle piste. La chiusura dell'aeroporto di Juliaca è stata confermata dalla compagnia Aeropuertos Andinos de Perú. "Il nostro aeroporto Inca Manco Cápac di Juliaca ha sospeso le sue operazioni a partire da oggi pomeriggio (ieri), 6 gennaio, a causa degli atti di violenza e della mancanza di sicurezza nelle sue vicinanze che mettono a rischio l'incolumità del nostro team e dei passeggeri", ha detto la società in una nota. Prima dell'intervento degli agenti della sicurezza, che hanno disperso i manifestanti lanciando gas lacrimogeni, alcune auto sono state date alle fiamme. In un primo momento le autorità hanno segnalato il ricovero di sei persone all'ospedale Carlos Monge Medrano di Juliaca, alcune delle quali con ferite da arma da fuoco e una prognosi grave, bilancio in seguito aumentato. Per la violenta repressione delle proteste antigovernative, l'opposizione ha denunciato la presidente Boluarte. (segue) (Res)