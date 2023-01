Perù: aumenta a 36 feriti il bilancio degli scontri, alcuni medici si uniscono alla protesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Procura generale del Perù ha aperto un'inchiesta contro la presidente Dina Boluarte ed altri tre membri del governo, per chiarire le loro responsabilità nella morte di 28 manifestanti avvenuta durante le proteste anti governative di dicembre. La pratica istruttoria, riferisce il quotidiano peruviano "La Republica", è stata confermata dalla procuratrice generale Patricia Benavides nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Alberto Otarola - sotto accusa per fatti avvenuti quando era in carica come ministro della Difesa -, dell'ex ministro dell'Interno Cesar Cervantes e dell'ex premier Pedro Angulo. Nel comunicato del Pubblico ministero si precisa inoltre che denunce coinvolgono anche alti funzionari di polizia, fra cui il capo della macroregione di Ayacucho, Antero Mejia Escajadillo ed il comandante della seconda brigata di fanteria militare di Ayacucho, Jesús Vera Ipenza. L'inchiesta è nata dopo la denuncia presentata da un gruppo di legali alla Procura per i diritti umani, l'interculturalità e contro il terrorismo ad Ayacucho, municipio nel quale sono morti la maggior parte dei manifestanti uccisi nelle proteste. (Res)