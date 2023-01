Libia: presidente Menfi, condivisione del potere ha complicato la scena politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condivisione del potere tra i diversi attori ha reso la scena politica in Libia più complicata. Lo ha dichiarato il capo del Consiglio presidenziale libico e comandante supremo delle Forze armate, Mohamed al Menfi, in occasione del suo intervento all’apertura dell’incontro preparatorio della Conferenza globale per la riconciliazione nazionale che si è svolto oggi nella capitale libica Tripoli. “Il progetto di riconciliazione nazionale e la base costituzionale devono essere completati per realizzare le aspirazioni della popolazione”, ha affermando Menfi, spiegando di “non prendere parte alla lotta per il potere”. Sono iniziate oggi le attività del forum preparatorio della Conferenza per la riconciliazione nazionale con la partecipazione di rappresentanti delle diverse parti del processo politico libico. A livello internazionale, il forum ha visto la partecipazione del capo della commissione sulla Libia dell'Unione africana, Denis Sassou Nguesso, e di alcuni ambasciatori accreditati in Libia.(Lit)