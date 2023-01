Bosnia: Dodik assegna premio a Putin per amicizia con Republika Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è stato premiato "in assenza" dal leader serbo-bosniaco Milorad Dodik, durante una cerimonia in occasione della festa nazionale della Republika Srpska. Putin ha ricevuto la medaglia per la "particolare cura e amore patriottico verso la Republika Srpska" e meriti nello sviluppare e rafforzare la cooperazione e le relazioni politiche tra "Stati amici della Republika Srpska e della Federazione Russa", hanno reso noto gli organizzatori dell'evento a Banja Luka. Dodik ha elogiato Putin per essere un sostegno affidabile per l'entità serba della Bosnia e ha detto che gli consegnerà la medaglia al loro prossimo incontro. "Grazie alla posizione di Vladimir Putin e alla forza della Federazione Russa, la voce e la posizione della Republika Srpska sono state ascoltate e rispettate", ha affermato Dodik. (Seb)