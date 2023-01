+Iran: Cuperlo, pochissimi del Pd in piazza, recuperare identità ripartendo da fondamentali+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamane all’ambasciata iraniana di Roma, nel pomeriggio il corteo 'Donna Vita Libertà' a fianco delle donne e dei giovani che lottano per un Iran libero. Del Pd eravamo pochissimi. Davvero pochissimi. Tante e tanti me lo hanno detto chiedendo il perché". Lo evidenzia su Facebook Gianni Cuperlo, deputato del Partito democratico e candidato alla segreteria. "E allora lo chiedo io a me stesso: ma come pensiamo di recuperare l’identità di una grande forza democratica se non sentiamo più il dovere, il bisogno, di stare nelle piazze con chi si batte per la sua libertà e contro le dittature? Pensiamo che protestare contro lo spoil system o non discutere in profondità sulla nostra natura ci avvicinerà a quelli che abbiamo perduto negli anni? Comunque la pensiate vi prego, ripartiamo dai fondamentali. Se non alza gli occhi sulle torture e storture del mondo la sinistra - conclude - smette di respirare". (Rin)