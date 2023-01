Iran: D'Elia (Pd), in piazza per libertà e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Donna, vita, libertà' sia un grido unanime per i diritti e la giustizia per le donne e per tutto il popolo iraniano. Oggi da piazza della Repubblica a Roma, passando per altre 80 manifestazioni di tante città del mondo, chiediamo protagonismo alla comunità internazionale, a partire dal governo italiano, chiediamo la fine della repressione, vogliamo l'affermarsi di libertà, dignità e autodeterminazione per tutte e tutti. Quanto sta accadendo in Iran ci riguarda". Lo ha detto Cecilia D'Elia, senatrice Pd e portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche, dal corteo in corso a Roma. (Rin)