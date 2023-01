Carburanti: Coldiretti, caro-prezzi a valanga su 88 per cento spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese come l’Italia dove l’88 per cento delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti in riferimento all’avvio del monitoraggio della Guardia di finanza contro anomalie e speculazioni sui prezzi alla pompa. A subire le conseguenze dei rincari - sottolinea la Coldiretti - è l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere attorno ad un terzo sul totale dei costi per frutta e verdura. Un effetto preoccupante dopo che l’impennata dell’inflazione ha già pesato sul carrello degli italiani che hanno speso quasi 13 miliardi in più per acquistare cibi e bevande nel 2022 a causa proprio dei rincari energetici e della dipendenza dall’estero, in un contesto di aumento dei costi dovuto alla guerra in Ucraina che fa soffrire l’intera filiera, dai campi alle tavole. (segue) (Com)