Cina: Palù (Aifa), politica Covid zero ha fallito

- In Cina "la politica del Covid zero ha dimostrato che ha fallito". Lo ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai3 il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. In Italia "siamo contenti delle nostre strutture, istituzioni e della nostra scienza", ha aggiunto per poi ricordare che sin dall'inizio della pandemia la "Cina non ci ha mai detto nulla sul virus: ben tre delegazioni dell'Oms che si sono recate" nel Paese e sono "tornate senza informazioni". (Rin)