Roma: carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca, fiaccolata di solidarietà

- Una manifestazione per mostrare solidarietà ai carabinieri aggrediti nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. I militari sono intervenuti in via Santa Rita da Cascia per una lite in strada tra una coppia del posto. Non appena arrivati i militari sono stati aggrediti prima dall’uomo e dalla donna, poi anche da altre due persone. Alla fine due sono state le persone arrestate e due denunciate “ma al di là del singolo fatto è l’aria pesante che si respira a Tor Bella Monaca”. Lo dice ad “Agenzia Nova” Tiziana Ronzio presidente di Tor Più Bella che quella sera ha denunciato l’accaduto con un post su Facebook. “I colpi di pistola tra la gente le aggressioni, lo spaccio a cielo aperto, le minacce che ricevo e poi anche l’aggressione alle persone che rappresentano lo Stato". Per questo l'associazione Tor più bella, insieme al presidente del municipio Roma VI Nicola Franco e a Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza, mercoledì 11 gennaio alle ore 18 hanno organizzato una fiaccolata che partirà da via Santa Rita da Cascia, luogo dell’aggressione, a via Domenico Parasacchi, presso la stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca passando per il bar chiuso recentemente per l'aggressione del clan Moccia. (segue) (Rer)