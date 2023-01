Roma: carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca, fiaccolata di solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine della riunione tenutasi presso l’associazione Tor Più Bella, in via Santa Rita da Cascia - si legge in una nota congiunta -, tra i presidenti Franco, Ronzio e Cioffredi, si è ritenuto indispensabile dare un segnale immediato e forte. L’immagine di Carabinieri aggrediti non è realistica per un territorio, come quello di Tor Bella Monaca, che da anni cerca il suo riscatto grazie alla costante azione delle forze sociali e culturali del territorio. Chiamiamo insieme, senza colori di partito, tutti i cittadini, le associazioni e le Istituzioni a partecipare. Per dare un segnale di solidarietà a tutta l’Arma e alle Forze dell’Ordine, quotidianamente impegnate nel garantirci giustizia e sicurezza e per combattere insieme le piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata radicata nel territorio di Tor Bella Monaca. L’appuntamento per tutti sarà dunque mercoledì 11 gennaio, alle ore 18:00, in via Santa Rita da Cascia. Auspichiamo la più grande partecipazione possibile”. (Rer)