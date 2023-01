Covid: Palù (Aifa), Italia ispiratrice di modelli sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui lockdown nessuna critica ai governi precedenti, "noi ci siamo sempre salvaguardati e abbiamo messo in primo piano la sicurezza, la salute pubblica". Lo ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai3 il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. Con la nuova ondata di Covid dalla Cina, "per la prima volta l'Italia ha fatto da apripista" con il provvedimento sui tamponi per i voli proveniente da Pechino: "C'era molta incertezza nei Paesi nord europei, poi la Ue ha seguito il modello italiano. Siamo ispiratori di modelli sanitari", ha aggiunto Palù. (Rin)