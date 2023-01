© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina "avendo avuto un lockdown continuo non hanno esercitato il loro sistema immunitario". Lo ha detto a "Mezz'ora in più" su Rai3 il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. Risulta che quelle che si trovano oggi in Cina "sono varianti o sottovarianti già circolate da noi. Il virus sta trovando il suo optimum di convivenza con il corpo umano", tanto che "siamo vicini all'endemia", ha concluso Palù. (Rin)