Libano: ambasciatrice francese, nel 2023 Parigi sarà sempre al fianco di Beirut

- Nel corso del 2023 la Francia “ci sarà ancora” e rimarrà al fianco del Libano. Lo ha affermato l’ambasciatrice francese a Beirut, Anne Grillo, in un messaggio rivolto alla popolazione libanese in occasione del nuovo anno e condiviso dall’ambasciata. L’ambasciatrice ha inoltre invitato la classe politica libanese ad affrontare le sfide “che minacciano il Paese, in pieno collasso socio-economico”. “Parigi ha lavorato attivamente allo storico accordo sul confine marittimo tra Libano e Israele. Abbiamo incoraggiato i Paesi del Golfo a tornare in Libano, in particolare l'Arabia Saudita, che ora sostiene con noi progetti umanitari", ha aggiunto Grillo. “La Francia è stata il Paese che ha fornito i vaccini necessari per contenere in tempo l'epidemia di colera e abbiamo appena effettuato una nuova donazione di vaccini contro il Covid", ha sottolineato l’ambasciatrice, spiegando che nel 2023 “la Francia ci sarà ancora nonostante le sfide”. Lo scorso 23 dicembre, di rientro dalla seconda Conferenza di Baghdad organizzata in Giordania, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che “avrebbe lavorato su un formato simile anche per il Libano”. Un incontro tra rappresentanti di Francia, Stati Uniti, Qatar e Arabia Saudita è previsto nei prossimi giorni a Parigi per discutere della crisi libanese(Lib)