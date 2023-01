Regno Unito: governo laborista potrebbe mettere al bando vendita di sigarette in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un futuro governo laborista nel Regno Unito potrebbe mettere al bando la vendita di sigarette per sradicare l'abitudine del fumo entro il 2030. Lo ha affermato il ministro ombra per la Salute, Wes Streeting, ripreso dal quotidiano "The Telegraph". Il Partito laborista potrebbe studiare un eventuale bando alla vendita e acquisto di sigarette come parte di un approccio "radicale" per colpire il fumo. “Una delle cose che è stata raccomandata al governo in una delle loro revisioni è stata la graduale eliminazione della vendita di sigarette nel tempo. Ci consulteremo su questo e su tutta una serie di altre misure", ha affermato Streeting, dicendosi "curioso" di come funzionerà la legge in Nuova Zelanda, dove non sarà possibile vendere sigarette alle persone nate dopo il 2008. (Rel)