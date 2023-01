Musei: Sangiuliano, aperture straordinarie premiate da grande partecipazione di pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’impegno per tenere aperti i grandi musei e parchi archeologici nei giorni del 26 dicembre, 1 e 2 gennaio è stato premiato da una grande partecipazione di pubblico - ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano -. È bello vedere tanta gente che corre ad apprezzare le opere della nostra nazione. Ringrazio il personale per questo sforzo. Tutto questo ci spinge a far sempre meglio con una svolta in termini qualitativi nell’offrire servizi sempre più moderni ed efficienti. Spenderemo bene e rapidamente quelle risorse che il Pnrr mette a disposizione per migliorare il sistema museale". (Rin)