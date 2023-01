Bce: Gasparri (FI), eviti nuovi errori e altri danni ad economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani che hanno voce in capitolo negli organi della Bce facciano sentire la loro voce. Al di là delle ipocrisie che ammanta la banca centrale con la sua autonomia, tutti sanno che la Lagarde non passerà alla storia per il suo operato. L'aumento dei tassi rischia di creare nuovi danni. La Bce eviti nuovi errori e altri danni all'economia del Continente. Che la Lagarde non valga quanto il suo predecessore Mario Draghi lo abbiamo capito tutti da tempo. Non servono ulteriori prodezze per dimostrarlo ancora. A vedere la Lagarde all'opera e Draghi senza incarichi verrebbe voglia di fare una inversione di ruoli, ma si sa che purtroppo non si può". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)