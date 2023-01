Agroalimentare: Coldiretti, dibattito Palombara Sabina "verso la città dell'Olio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Turismo ed enogastronomia -si legge anche nella nota-, ma anche innovazione rappresentata da alcune realtà territoriali come Op Latium, l'Organizzazione di filiera dei produttori olivicoli del Lazio diretta da Francesco Bosio, dove il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si recherà in visita prima del dibattito, alle ore 17, per visitare il nuovo frantoio Colli Sabini, da poco realizzato con tecniche innovative. L'impianto di Palombara Sabina, che si estende su una superficie di oltre duemila metri quadri presso la Strada Pascolare 87, è stato completamente ristrutturato con tecniche all'avanguardia a partire dal 2020 in piena pandemia". (segue) (Com)