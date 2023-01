Cina: camion irrompe su corteo funebre nella nebbia, almeno 19 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove persone sono morte ed altre 20 sono rimaste ferite nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, quando un camion ha fatto irruzione contro un corteo funebre. L'incidente, riferisce l'emittente statale cinese "Cctv", è avvenuto oggi nella contea di Nanchang mentre sulla zona era calata una nebbia intensa. Secondo la polizia, la scarsa visibilità potrebbe essere uno dei motivi che hanno portato allo scontro. I feriti sono stati ricoverati in ospedale ed è in corso un'indagine per accertare la dinamica dei fatti. Secondo fonti locali, oltre 60 persone stavano camminando lungo la strada in direzione del crematorio.(Cip)