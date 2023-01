Governo: Fregolent (Az-Iv), mette a rischio Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che Salvini aveva definito 'l'iniziativa più importante da quando abbiamo giurato', la riforma del Codice degli appalti, e di cui ogni giorno il ministro non perde occasione di parlare, è già stata messa da parte dalla presidente Meloni. Evidentemente c'è grande confusione sotto il cielo per il governo e, purtroppo, grandi problemi per gli italiani". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione - Italia viva - Renew Europe. "La presidente del Consiglio - sottolinea - non è in grado di garantire la realizzazione delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi e cerca una autoassoluzione, prima con un pietoso balletto sul codice degli appalti, poi stravolgendo il lavoro di Mario Draghi. Preoccupano non le liti tra alleati di centrodestra o le sorti del governo, ma un esecutivo impreparato che sta mettendo a rischio milioni di finanziamenti europei e il futuro del Paese", conclude.(Rin)