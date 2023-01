Medio Oriente: Israele revoca permesso di viaggio ministro Esteri Autorità nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha revocato il permesso d viaggio del ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Riyad al Malki, limitando la sua libertà di movimento. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Hareetz”, spiegando che il ministro stava tornando dal Brasile quando è stato informato della decisione presa dalle autorità israeliane. Il permesso di viaggio consente ai funzionari palestinesi di entrare e uscire velocemente dalla Cisgiordania. Secondo un comunicato rilasciato del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, è stato revocato anche il permesso di viaggio di tre alti funzionari del partito palestinese Fatah e stretti collaboratori del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Lo scorso 6 gennaio, il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato per approvare una serie di sanzioni contro l'Autorità nazionale palestinese (Anp) in risposta all'iniziativa di Ramallah di far redigere alla Corte internazionale di giustizia un parere legale sulla condotta di Israele nei Territori palestinesi.(Res)