Svezia: premier Kristersson, su adesione Nato non possiamo soddisfare tutte le richieste Turchia

- La Svezia è fiduciosa che la Turchia approverà la sua domanda di adesione alla Nato, ma non può soddisfare tutte le richieste che Ankara ha fatto finora. Lo ha detto oggi il primo ministro svedese, Ulf Kristersson. "La Turchia conferma che abbiamo fatto quello che avevamo detto che avremmo fatto, ma dice anche di volere cose che non possiamo o non vogliamo darle", ha detto il premier intervenendo a un dibattito con esperti del settore della difesa. (Sts)