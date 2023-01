Thailandia: figlia del re in coma da tre settimane, sue condizioni stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La principessa Bajrakitiyabha, potenziale erede al trono della Thailandia, è in uno stato di incoscienza da oltre tre settimane a causa di una grave aritmia cardiaca. Lo riferisce in un comunicato il Palazzo reale, aggiornando le informazioni disponibili sullo stato di salute della figlia del re Maha Vajiralongkorn, 44 anni, dopo il collasso che l'ha colpita lo scorso 15 dicembre mentre allenava i suoi cani. Nella nota si precisa che la "condizione generale della principessa è che rimane incosciente", mentre i medici "continuano a fornire medicine e utilizzano attrezzature per supportare le funzioni di cuore, polmoni e reni, nonché a utilizzare antibiotici monitorando attentamente le sue condizioni".(Fim)