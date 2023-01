Migranti: Zullo (Fd'I), porti sicuri non assegnati in base a colore politico sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma davvero qualcuno pensa che i porti sicuri alle imbarcazioni delle Ong siano indicati in base all'appartenenza politica dei sindaci? Se così fosse, avremmo una pronta soluzione all'immigrazione clandestina. Basterebbe eleggere sindaci del Pd in tutte le città portuali. In questo modo, non ci sarebbe più bisogno di dare indicazioni alle navi Ong e potremmo porre fine al problema". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo.(Rin)