Bulgaria: ministro Energia, accordo tra Bulgargaz e turca Botas su gas naturale "è storico"

- L'accordo firmato tra la compagnia statale bulgara Bulgargaz e la turca Botas ha un valore "storico" e rappresenta un grande passo avanti per l'Ue, perché prevede forniture di gas naturale attraverso i terminali turchi verso la Bulgaria e l'Europa. Lo ha affermato il ministro dell'Energia bulgaro Rossen Hristov, secondo cui Sofia ha "il pieno sostegno della Commissione europea". Hristov ha spiegato in un'intervista televisiva che l'accordo riguarda esclusivamente la riserva di capacità ai terminali e ha escluso il commercio di gas. Bulgargaz commercia attraverso procedure e appalti trasparenti, ha aggiunto. Bulgargaz e Botas hanno siglato il 3 gennaio un accordo che garantisce alla Bulgaria l'accesso ai terminali Gnl turchi e alla rete di trasporto del gas per 13 anni.(Seb)