Qatar: Maire Tecnimont, avvio ufficiale per contratto petrolchimico Epc da 1,3 miliardi

- Maire Tecnimont Spa annuncia in una nota che oggi a Doha, in Qatar, si è tenuta la cerimonia di firma relativa al complesso integrato di polimeri da 6 miliardi di dollari statunitensi che verrà realizzato nella città industriale di Ras Laffan. Il contratto Epc Lump Sum da 1,3 miliardi di dollari statunitensi, già annunciato il 21 dicembre 2022, fa parte di questo complesso ed è stato assegnato a Tecnimont dalla joint venture composta da QatarEnergy e Chevron Phillips Chemical. QatarEnergy (già Qatar Petroleum) è l’ente petrolifero nazionale del Qatar e una delle più grandi società operanti nel settore gas al mondo. Chevron Phillips Chemical è una società leader nella produzione di polietilene ad alta densità. (segue) (Com)