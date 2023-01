Qatar: Maire Tecnimont, avvio ufficiale per contratto petrolchimico Epc da 1,3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto assegnato a Tecnimont si riferisce all’implementazione di un impianto di polietilene che include due unità della capacità rispettivamente di 1.000.000 e 680.000 tonnellate all’anno, oltre alle relative utilities. Lo scopo del lavoro comprende tutti i servizi di ingegneria, la fornitura di apparecchiature e materiali, montaggio e attività di costruzione fino alla mechanical completion, prevista nel 2026. Alessandro Bernini, amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont ha commentato: "Siamo onorati di consolidare ulteriormente la fruttuosa collaborazione iniziata nel 2005 con leader internazionali quali QatarEnergy e Chevron Phillips Chemical, supportando la loro visione industriale con il nostro know-how tecnologico e la nostra capacità di gestire progetti molto grandi e complessi. La nostra expertise di processo ad alto contenuto tecnologico assicurerà la massima efficienza dell’impianto. Inoltre, questo contratto conferma la nostra leadership internazionale nelle poliolefine e rappresenta un’ulteriore prova dell’efficacia della nostra value proposition quando si tratta di supportare i clienti nella trasformazione delle risorse naturali in prodotti innovativi ad alto valore aggiunto". (Com)