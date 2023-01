Energia: Qatar Energy e Chevron firmano accordo da 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica dell'emirato del Qatar, Qatar Energy, e la compagnia petrolifera statunitense Chevron hanno firmato un accordo da 6 miliardi di dollari per un progetto petrolchimico. Lo ha reso noto la stessa compagnia qatariota in un comunicato, annunciando la decisione di investire nel complesso Ras Laffan Petrochemicals considerato il più grande progetto del suo genere in Medio Oriente. Il complesso, che dovrebbe entrare in produzione nel 2026, comprende un'unità di “steam cracking” di etano con una capacità di 2,1 milioni di dollari di etilene all'anno. “Il sito integrato comprende anche due unità di derivati del polietilene ad alta densità con una capacità totale di 1,7 milioni di tonnellate all'anno”, ha affermato il ministro dell'Energia del Qatar e amministratore delegato della compagnia, Saad al Kaabi. Sulla base dell’accordo, il complesso darà posseduto per il 70 per cento da Qatar Energy e per il 30 per cento da Chevron.(Res)