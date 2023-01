Russia: tornati in patria 50 soldati fatti prigionieri in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta soldati russi sono tornati in patria dopo essere stati fatti prigionieri da parte delle forze ucraine. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa russo, specificando che la liberazione dei soldati sia stata conseguenza di negoziati condotti di recente. "L'8 gennaio, a seguito del processo di negoziazione, 50 soldati russi sono stati rimpatriati dai territori controllati dal regime di Kiev, dover erano in pericolo di vita", ha affermato il ministero. I soldati rilasciati faranno ritorno a Mosca su aerei da trasporto delle forze aerospaziali russe per ricevere cure e riabilitazione nelle istituzioni mediche del ministero della Difesa. (Rum)