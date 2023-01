Roma: Cgil, presentazione del terzo report sulla qualità dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme a Federconsumatori Lazio, per il terzo anno di seguito, abbiamo monitorato la qualità dei servizi pubblici erogati direttamente da Roma Capitale secondo la percezione dei cittadini. Domani, a partire dalle ore 12, in diretta sui nostri canali social, presenteremo lo studio di Federconsumatori Lazio dal quale ancora una volta emerge che la percezione del livello di erogazione dei servizi rimane insoddisfacente, in modo particolare su trasporti e rifiuti". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "L'obiettivo, come nei precedenti anni, continua la nota - è quello di mettere in correlazione il livello di qualità percepito dai cittadini con il vissuto delle lavoratrici e dei lavoratori e con la qualità e lo stato di salute dell'organizzazione del lavoro dentro le aziende che quei servizi sono preposte a erogare e, sulla base dei risultati ottenuti, promuovere un dibattito con l'amministrazione e le aziende che abbia lo scopo di migliorare entrambe gli aspetti, evidenziando limiti e buone prassi". (Com)