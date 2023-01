Spagna: Tellado (Pp) attacca Vox per "errori" commessi nelle ultime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito spagnolo Vox ha commesso due errori nelle ultime settimane, decidendo di lanciare una nuova mozione di sfiducia contro il governo di Pedro Sanchez e votando contro i bilanci della Comunità di Madrid. Lo ha affermato il vice segretario dell'Organizzazione territoriale del Partito popolare, Miguel Tellado, ripreso dall'agenzia "Europa Press". "Onestamente credo che Vox abbia commesso un errore nel votare contro i bilanci della Comunità di Madrid perché con quell'atteggiamento ciò che ha fatto è avvantaggiare la sinistra radicale della Comunità di Madrid", ha dichiarato Tellado. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia, il responsabile dell'organizzazione del Pp ha criticato il fatto che venga presentata quando "non ha alcuna possibilità aritmetica di avere successo" e l'effeto che avrà sarà quello di "rafforzare" Pedro Sánchez con una "vittoria parlamentare " che può essere interpretata come "una legittimazione dell'azione del presidente del Governo". (Spm)