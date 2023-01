Eurasia: Paesi Uee introdurranno da giugno certificazione obbligatoria su prodotti per protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) introdurranno la certificazione obbligatoria dei prodotti per la protezione civile e le situazioni di emergenza nel giugno 2023. Questo requisito contiene il regolamento tecnico dell'Unione economica eurasiatica "Sulla sicurezza dei prodotti destinati alla protezione civile e alla tutela contro le emergenze naturali e provocate dall'uomo" approvato dalla decisione del Consiglio della Uee. Il documento è stato elaborato dagli esperti dell'Istituto di ricerca per la protezione civile e le emergenze ed entrerà in vigore nel giugno 2023. Il regolamento tecnico sarà valido sul territorio di Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan, precisa l'istituto. (Rum)