Milano: oggetti smarriti, nel 2022 rinvenuti oltre 31mila beni e documenti (2)

- Smarriti anche gioielli e articoli di bigiotteria. Nell'elenco figurano 33 fra collane e catenine, 16 paia di orecchini, 5 fra spille e ciondoli, 47 bracciali e perfino 24 fedi nuziali. Mentre, tra gli indumenti personali, oltre ai canonici guanti, sciarpe e cappelli, spuntano ben 331 oggetti catalogati come biancheria e 88 paia di scarpe. A essere ritrovati, però, anche beni meno diffusi come bastoni e stampelle e addirittura carrozzine e passeggini, che vanno ad arricchire l'universo degli oggetti singolari, come protesi e dentiere, custoditi in via Friuli in attesa di restituzione. Non fanno eccezione le banconote: ogni mese vengono recuperati in media mille euro sui mezzi di trasporto milanesi e, ad oggi, risultano giacenti 980 euro. Nell'anno appena trascorso, gli uffici hanno registrato un aumento di circa il 20 per cento rispetto al 2021, dopo una significativa diminuzione avuta nel corso della pandemia anche per i periodi di lockdown. Del materiale smarrito, tuttavia, non tutto è perduto per sempre: il 20 per cento è tornato nelle mani dei legittimi proprietari e proprietarie. (Com)