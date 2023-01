Medio Oriente: Israele revoca permessi di ingresso a tre esponenti partito Fatah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno revocato il permesso di ingresso nel Paese a tre alti funzionari del partito palestinese Fatah e stretti collaboratori del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Lo ha riferito un comunicato rilasciato del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, spiegando che i permessi sono stati revocati dopo che i tre palestinesi hanno fatto visita a Karim Younis, rilasciato lo scorso 5 gennaio dopo 40 anna di carcere per l’omicidio di un militare israeliano. I tre membri di Fatah sono Mahmoud al Aloul, Azzam al Ahmad e Rawhi Fattouh. Lo scorso 6 gennaio, il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato per approvare una serie di sanzioni contro l'Autorità nazionale palestinese (Anp) in risposta all'iniziativa di Ramallah di far redigere alla Corte internazionale di giustizia un parere legale sulla condotta di Israele nei Territori palestinesi.(Res)