Germania: Mueller (Bnetza), impianti stoccaggio gas pieni oltre il 50 per cento a fine inverno

- La Germania non affronterà alcuna carenza di gas durante questo inverno. Lo ha affermato il presidente dell'Agenzia federale delle reti (Bnetza), Klaus Mueller, in un'intervista al quotidiano "Bild am Sonntag". "Questo inverno non è ancora finito", ma l'Agenzia "non vede l'ora che arrivi il prossimo", dal momento che "gli impianti di stoccaggio del gas sono attualmente quasi del tutto pieni. "Nonostante tutta l'incertezza residua: non mi aspetto che nient'altro vada storto quest'inverno", ha aggiunto Mueller, secondo cui entro la fine dell'inverno gli impianti di stoccaggio saranno ancora pieni oltre il 50 per cento della capacità complessiva. L'agenzia federale è divenuta sempre più ottimista da Natale , ha detto Mueller al giornale. "I serbatoi di stoccaggio del gas sono pieni per oltre il 90 percento, un valore notevole, dato che raramente erano così alti a gennaio". L'obiettivo del governo tedesco di riempire i serbatoi di stoccaggio del gas al 40 per cento entro l'inizio di febbraio "non può essere mancato", ha aggiunto. (Geb)