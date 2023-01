Iraq: sistemi di difesa abbattono drone sopra base aerea di Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa della base aerea irachena di Ain al Asad, che ospita le forze statunitensi, hanno intercettato e abbattuto un drone che si trovava vicino alla base. Lo hanno reso noto alcune fonti militari irachene citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Le fonti hanno fatto sapere che non era chiaro “se il drone fosse in missione di ricognizione o trasportasse esplosivi”. Al momento non sono state segnalate vittime o danni materiali. La base, situata nell’Anbar, regione occidentale dell’Iraq, è oggetto di ripetuti attacchi attribuiti alle milizie filo-iraniane. Lo scorso 5 gennaio, la base è stata attaccata da un veicolo Kia che ha lanciato dal villaggio di Al Bastamiya (25 chilometri a ovest della base) diversi missili, senza causare vittime o feriti.(Res)