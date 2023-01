Sud: Carfagna (Azione) su Zes, con governo Draghi sapevamo sarebbero state vincenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando col governo Draghi abbiamo deciso di puntare sulle Zes sapevamo che sarebbe stata una scelta vincente per il Sud. Con burocrazia zero, tassazione ridotta, investimenti e agevolazioni, ora le imprese guardano con interesse alle grandi opportunità che offre il Mezzogiorno". Lo scrive su Twitter la deputata e presidente di Azione, Mara Carfagna, già ministra per il Sud e la Coesione territoriale commentando un articolo de "Il Mattino" dal titolo "Gli stranieri attratti dal Sud". (Rin)