Regno Unito: Sunak, governo disposto a discutere aumenti salariali per infermieri

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito è disposto a discutere gli aumenti salariali per gli infermieri. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak, in un'intervista all'emittente "Bbc", spiegando che l'obiettivo delle autorità di Londra è quello di avere con i sindacati "una conversazione ragionevole, onesta e bidirezionale sulla retribuzione". "La porta è sempre stata aperta", ha evidenziato il premier. Pat Cullen, il capo del sindacato del Royal College of Nursing, ha detto di avere un certo "ottimismo" dopo aver notato un "piccolo cambiamento" nella posizione di Sunak, spiegando al contempo che l'apertura dell'esecutivo britannico "non eviterà l'azione di sciopero prevista per 10 giorni". Nel corso dell'intervista con la "Bbc", Sunak ha anche ripetutamente rifiutato di dire se utilizza un'assistenza sanitaria privata insistendo sul fatto che il problema è una "distrazione dalle cose che contano davvero". "Come politica generale non parlerei mai di me o della situazione sanitaria della mia famiglia", ha detto. (Rel)