Iran: Carfagna (Azione), fermare brutale repressione, Meloni chieda iniziativa Ue a von der Leyen

- "Davanti all'ambasciata iraniana a Roma, con Azione, per prendere l'impegno ad agire in tutte le sedi per fermare la brutale repressione contro le donne e i giovani iraniani, i processi farsa, le condanne a morte. E' una battaglia per i diritti umani universali, che riguarda tutti. Spero che domani la presidente Meloni affronti anche questo tema con Ursula von der Leyen: l'Italia si faccia promotrice di un'iniziativa europea per fermare immediatamente le esecuzioni capitali. Nessun dialogo, nessun tavolo con Teheran su nessun tema, finché l'Iran non sospenderà le condanne a morte". Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione di protesta davanti all'ambasciata iraniana a Roma in cui sono state depositate le firme raccolte dal quotidiano "La Stampa" per chiedere il rispetto dei diritti umani e civili di tutte le iraniane e gli iraniani. (Rin)