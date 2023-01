Iran: Calenda, impressione mancanza mobilitazione giovani italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "A me fa molta impressione la mancanza di mobilitazione dei giovani. Qui siamo un migliaio di persone". Lo ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, dalla manifestazione di protesta davanti all'ambasciata iraniana a Roma in cui sono state depositate le firme raccolte dal quotidiano "La Stampa" per chiedere il rispetto dei diritti umani e civili di tutte le iraniane e gli iraniani. "Questa è una battaglia per i diritti combattuta dai giovani che vengono ammazzati tutti i giorni in un Paese tutto sommato anche vicino", ha aggiunto. "Quello che succede, è che ai giovani italiani non gliene frega niente, non si mobilitano, hanno di meglio da fare", ha osservato Calenda per poi concludere: "Si organizzano cose oceaniche quando bisogna combattere il fascismo che non c'è. Non si organizza niente per dei giovani che il fascismo lo stanno combattendo sul serio". (Rin)