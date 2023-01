Imprese: De Poli (Udc), che possano lavorare, contrastare rincari materie prime e inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra economica che "abbiamo approvato in Parlamento ha stanziato risorse importanti contro il caro-energia. Bisogna proseguire su questa strada; soprattutto a sostegno delle piccole medie imprese artigiane che, più di tutte, stanno soffrendo e rischiano - come ci dice giustamente Confartigianato Padova - di fermare i cantieri. La mission principale in queste prime settimane del 2023 deve essere concentrare tutti gli sforzi per la messa a terra delle risorse del Pnrr e contrastare gli aumenti delle materie prime e gli effetti dell’inflazione. Contro i rincari dei carburanti è doveroso potenziare le misure di vigilanza contro le speculazioni". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che accoglie le preoccupazioni espresse dal presidente di Confartigianato Padova Gianluca Dall’Aglio su inflazione, rincari energetici e rischio blocco cantieri. "Noi del centrodestra siamo consapevoli che senza imprese non c’è lavoro e, pertanto, è doveroso mettere mano a quelle riforme che l’Italia attende da troppo tempo, come la riforma fiscale con il taglio delle tasse. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sono oltre 100 miliardi di euro di investimenti in opere pubbliche nel Pnrr. Queste risorse devono assolutamente essere messe a terra e le aziende, nei nostri territori, devono essere messe nelle condizioni di farlo. Infine, come ho evidenziato nel corso del mio intervento in Senato sulla manovra, va individuata una soluzione definitiva sui crediti incagliati del superbonus. Le aziende chiedono certezze normative e, dunque, di essere messe nelle condizioni di poter lavorare", conclude De Poli.(Rin)