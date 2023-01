Francia: fonti stampa, governo favorevole a limite 64 anni per età pensionabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese potrebbe essere favorevole a fissare il tetto per l'età pensionabile a 64 anni. Lo riferisce l'emittente "France Info", secondo cui l'esecutivo avrebbe rinunciato ai piani per spostare il limite dai 62 anni attuali ai 65. Il progetto di riforma verrà presentato martedì dalla premier Elisabeth Borne, ma secondo fonti stampa si andrebbe anche verso un estensione del periodo contributivo. Il leader dei Repubblicani, Eric Ciott, ha chiesto in un'intervista che la riforma sia spalmata "su due mandati quinquennali", con un aumento dell'età legale di partenza a 63 anni nel 2027, poi a 64 nel 2032. (Frp)