Lombardia: Berlusconi, il 2023 deve essere anno della ripresa per Regione e Paese

21 luglio 2021

- "Cari amici, vi auguro che il 2023 sia per voi un anno sereno e felice, un anno nel quale possiate riuscire a realizzare i progetti e i sogni che portate nella mente e nel cuore per voi, per le persone che amate e anche per la nostra Lombardia. Il 2023 deve essere per la nostra regione e per il nostro Paese l'anno della ripresa". Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un videomessaggio pubblicato sui propri profili social. "Per il mondo speriamo possa essere l'anno di una ritrovata pace, nella giustizia, nel diritto e soprattutto nella libertà. E quindi, tanti auguri a tutti e forza Milan, forza Monza. Ah no, scusate, mi sono sbagliato. Forza Lombardia, naturalmente, Forza Italia”. (Rem)