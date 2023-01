Mali-Costa d'Avorio: militari ivoriani rilasciati da Bamako sono rientrati a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 46 militari ivoriani rilasciati dalla giunta del Mali dopo quasi sei mesi di detenzione sono rientrati in Costa d'Avorio. Lo ha confermato ai media il presidente ivoriano Alassane Ouattara, precisando che i militari - detenuti dal 10 luglio con l'accusa di essere mercenari impegnati in progetti complottisti - sono atterrati all'aeroporto di Abidjan nella tarda serata di ieri, un giorno dopo aver ricevuto la grazia dal capo della giunta al potere in Mali, il colonnello Assimi Goita. "Ora che questa crisi è alle nostre spalle, possiamo riprendere le normali relazioni con il paese fratello del Mali", ha detto Ouattara, presente in aeroporto per ricevere i militari, che hanno ringraziato il capo dello Stato per il suo "sostegno attivo" nella risoluzione della crisi diplomatica fra i due Paesi. (segue) (Res)