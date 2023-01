Mali-Costa d'Avorio: militari ivoriani rilasciati da Bamako sono rientrati a casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari ivoriani erano detenuti da luglio a Bamako con l'accusa di complottare contro lo Stato maliano, e per questo la scorsa settimana erano stati condannati dalle autorità locali a 20 anni di carcere. Nell'annunciare la concessione della grazia in un comunicato letto in diretta televisiva, il portavoce del governo Abdoulaye Maiga ha precisato che la misura è stata decisa direttamente dal colonnello Goita, presidente della Transizione ed attuale capo dello Stato in Mali. Nel sottolineare che il gesto dimostra l'attaccamento di Goita "alla pace, al dialogo, al panafricanismo, al mantenimento di relazioni fraterne e secolari con i paesi della regione, in particolare Mali e Costa d'Avorio", i militari hanno ammesso che la decisione segue la firma, effettuata a Bamako il 22 dicembre scorso, di un Memorandum d'intesa fra Mali e Costa d'Avorio, ottenuta grazia al lavoro del presidente togolese e mediatore per la Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) Faure Gnassingbé, al quale Goita esprime "la sua profonda gratitudine" per "il suo instancabile impegno per il dialogo e la pace nella regione”. (segue) (Res)