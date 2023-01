Milano: oggetti smarriti, nel 2022 rinvenuti oltre 31mila beni e documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 31.018 gli oggetti e i documenti persi o abbandonati a Milano nell'anno che si è appena concluso. È questo il bilancio compilato dall'Ufficio oggetti smarriti e rinvenuti del Comune, datato 31 dicembre 2022. Il grande archivio comunale, che ha sede in via Friuli al civico 30, è il luogo dove vengono catalogati e custoditi, in attesa di essere recuperati dai legittimi proprietari e proprietarie, migliaia di oggetti o documenti rinvenuti ogni giorno in città, spesso nei vagoni della metropolitana, su treni, autobus e tram. Sono beni personali, a volte preziosi, che racchiudono storie, curiosità o esperienze di viaggiatrici e viaggiatori distratti. Oltre il 40 per cento di ciò che è stato ritrovato nel 2022 è classificabile come "documento". Sono complessivamente 13.700 le unità fra carte d'identità, patenti, carte di credito, assegni, libretti di risparmio, libretti di circolazione e certificati di proprietà. L'oggetto più frequentemente smarrito è il portafoglio (5.214), seguito da borse e zaini (1.552) e chiavi (1.418). Non manca la galassia dei dispositivi tecnologici: per la maggior parte si tratta di cellulari (1.326), computer e tablet (198), auricolari bluetooth (122), macchine fotografiche e videocamere (20). (segue) (Com)