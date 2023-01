Regno Unito: Sunak, governo deve avere disciplina e responsabilità nella gestione dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito potrebbe non scendere nel corso del 2023. Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak nel corso di un'intervista con l'emittente "Bbc". "Bisogna continuare ad essere disciplinati e prendere le giuste decisioni responsabili per abbassare l'inflazione", ha detto Sunak. "È davvero importante che lo facciamo. Non è una cosa astratta, ma ha un impatto sulle persone", ha aggiunto il premier britannico. (Rel)