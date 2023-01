Vaticano: Papa, non si dividono le persone in buone e cattive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, commentando il Vangelo di oggi ha citato Benedetto XVI: "ha affermato che 'Dio ha voluto salvarci andando lui stesso fino in fondo all'abisso della morte, perché ogni uomo, anche chi è caduto tanto in basso da non vedere più il cielo, possa trovare la mano di Dio a cui aggrapparsi e risalire dalle tenebre a rivedere la luce per la quale egli è fatto'". Quindi Francesco ha evidenziato: "Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli". (Civ)